Коалиции антиподов и кремлевская рыбалка 1 Виталий Портников

7.04.2019, 21:03

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Виталий Портников

Самые интересные события, которые могут определить будущее Центральной и Восточной Европы, разворачиваются в Эстонии.

Европейцы с изумлением следят за застрявшей в дверях Европейского Союза Великобританией. В нашей части континента не могут отвести глаз от эксцентричных роликов победителя первого тура украинских президентских выборов Владимира Зеленского. Однако самые интересные события, которые могут определить будущее Центральной и Восточной Европы, разворачиваются вовсе не в Лондоне или Киеве, а в Таллине – столице Эстонии, страны, чья политическая жизнь мало заботит не только далеких, но и ближних соседей.

Эстонский парламент только начал свою работу после недавних парламентских выборов и президент страны Керсти Кальюлайд поручила сформировать правительство лидеру победившей на этих выборах Партии Реформ Кае Каллас. Но все уже знают, что госпоже Каллас это не удастся. А после ее ритуального отказа на сцену выйдет будущий – и действующий – премьер-министр Эстонии Юри Ратас, лидер Центристской партии.

Интриги правительственной коалиции

До выборов наблюдатели считали, что их наиболее реальными повелителями станут либо реформисты, либо центристы и были уверены, что две самые большие партии буквально обречены на коалицию друг с другом. Но они опирались на высказывания партийных лидеров, утверждавших, что ни одна из партий не пойдёт на коалицию с другими перспективными триумфаторами этих выборов – евроскептиками из Консервативной народной партии Эстонии.

Партию Реформ разделял с консерваторами прежде всего негативный настрой последних по отношению к Евросоюзу. У центристов были куда более серьёзные разногласия. Эта партия, созданная первым премьер-министром послевоенной независимой Эстонии и бывшим мэром Таллина Эдгаром Сависааром, последовательно защищает интересы русскоязычного населения страны (кстати, именно поэтому «русской» партии в чистом виде в Эстонии нет).

А вот консерваторы относятся к русским Эстонии, как бы это помягче сказать, оскорбительно и этого своего отношения не скрывают. В русскоязычной среде консерваторов, собственно, не называют консерваторами. Их именуют «фашистами» – в ответ на обидные прозвища, которыми те награждают местных русских.

И вот именно с этой партией – и еще с одной правой партией «Исамаа» («Отечество») – центристы договорились о создании правительственной коалиции. При этом консерваторы «забыли» о своём отношении к таким главным вопросам своей программы, как отказ от образования на русском языке или запрет гражданских партнерств для лиц различной сексуальной ориентации. Взамен они пообещали дать эстонцам самим решать эти вопросы на референдумах – но для этого придётся изменять Конституцию. А возможность голосовать на таких референдумах у эстонцев появится в лучшем случае после следующих парламентских выборов.

Интересы Москвы важнее прав эстонских русских

А «русские» – в прямом и переносном смысле депутаты-центристы? Как они будут голосовать за коалицию, в состав которой войдут министры от неоднократно оскорблявшей их партии? А никак. Они просто не пошли в парламент.

«Избранные в Рийгикогу русскоязычные центристы предали своих избирателей. Те, кто громогласно утверждали, что они против консерваторов и заботятся о русскоязычных избирателях, нашли удобный предлог, чтобы не идти в парламент и не голосовать против коалиции. Яна Тоом сбежала в Брюссель, другие спрятались за своими должностями в Таллинне», – отметила бывший министр иностранных дел Эстонии и кандидат в депутаты Европарламента Марина Кальюранд.

В ответ депутат Европарламента центристка Яна Тоом обвинила коллегу в том, что, попав в Европарламент, та бы «клепала бы с коллегами по одной антироссийской резолюции в месяц, уговаривать себя не пришлось». А вот она, Тоом, эти резолюции останавливала.

И в этом ответе – правда и о новой эстонской коалиции, и о «русских» депутатах, для которых работать в интересах Москвы важнее, чем защищать права эстонских русских.

Ловушка захлопывается

Партия реформ в гораздо большей степени находится в фарватере европейской политики по отношению к Кремлю, чем новые коалиционные партнеры, один из которых благожелателен к Москве, а другой – не благожелателен к ЕС. А это означает, что эту партию лучше к власти не допускать. Но как?

А просто. Должна быть партия, которая будет куда более жесткой и «проэстонской».

Правительство реформистов принимает решение о переносе памятника советскому солдату из центра города на кладбище, а консерваторы готовы силой защищать исполнение этого решения. Реформисты говорят о переводе образования на эстонский язык, а консерваторы – об изгнании из страны тех, кто «не захочет стать эстонцами». И, разумеется, начинают оттягивать на себя голоса части электората, уверенного, что наконец-то поддерживают настоящих «защитников эстонцев». Но в урочный час «защитники эстонцев» объединяются с «защитниками русских» – и ловушка захлопывается!

Несложная комбинация взаимопонимания мнимых антиподов – только что мы наблюдали ее в Италии, где к власти пришло расположенное в Москве правительство правых и левых популистов, в Австрии, где на свадьбе нового коалиционного министра иностранных дел отплясывал сам Владимир Путин. И вот пришёл черед Эстонии.

Сколько еще таких коалиций мы увидим, с каким еще циничным обманом граждан смиримся и не превратятся ли, в конце концов, избиратели многих европейских стран в карасей, которых ловят на кремлевские удочки с разной наживкой?

Виталий Портников, belsat.eu