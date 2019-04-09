В центре Парижа появилась оптическая иллюзия 9.04.2019, 15:33

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Фото: Getty Images

Пирамида Лувра поднимается из пропасти.

В Париже у стеклянной пирамиды Лувра появилась гигантская оптическая иллюзия, созданная художником JR. Работа называется «Тайна Великой пирамиды» и приурочена к 30-летию строения, пишет «Медуза».

Иллюзию видно с крыши Лувра, где установлена видеокамера; изображение с нее транслируется на большие экраны у фасада музея. С этой точки кажется, что пирамида поднимается из глубин земли и окружена скалами.

Установка инсталляции заняла четыре дня: около 400 волонтеров разложили вокруг пирамиды две тысячи десятиметровых полосок с изображением.

Художник и фотограф JR известен, в частности, размещением гигантских фотографий в городской среде: в частности, он расклеивал на фасадах домов в фавелах Рио-де-Жанейро снимки женских лиц, а в Израиле и на территориях Палестинской национальной администрации — фото израильтян и палестинцев, работающих в одной и той же профессии. В 2016 году JR наклеил на пирамиду черно-белое изображение здания Лувра, из-за чего она с некоторых ракурсов как будто «исчезла».