Президент Финляндии: Санкции против России останутся, пока не изменится позиция Москвы 3 9.04.2019, 17:55

Саули Ниинистё и Владимир Путин

Фото: REUTERS

Саули Ниинисте осудил действия российских властей.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё заявляет, что введенные против Российской Федерации санкции останутся в силе, пока не изменится позиция Москвы. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге. «Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», - заявил Ниинистё.