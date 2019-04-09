закрыть
9 апреля 2019, вторник, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Президент Финляндии: Санкции против России останутся, пока не изменится позиция Москвы

3
  • 9.04.2019, 17:55
Саули Ниинистё и Владимир Путин
Фото: REUTERS

Саули Ниинисте осудил действия российских властей.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё заявляет, что введенные против Российской Федерации санкции останутся в силе, пока не изменится позиция Москвы. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге. «Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», - заявил Ниинистё.


популярное за неделю

Мнение

Зачем мы вообще нужны?
Зачем мы вообще нужны? Наталья Радина
Господи, избавь нас от лукавого
Господи, избавь нас от лукавого
За издевательство над христианскими символами – анафема
За издевательство над христианскими символами – анафема Владимир Некляев
Обращение к участникам молебна на площади Свободы
Обращение к участникам молебна на площади Свободы Николай Статкевич