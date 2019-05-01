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Длинные выходные: как белорусы будут отдыхать в мае

  • 1.05.2019, 9:37
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График переносов праздничных и нерабочих дней.

Совет Министров Республики Беларусь в постановлении номер 906 от 15 декабря 2018 года утвердил график праздничных и выходных дней в мае 2019 года:

выходной день с субботы 4 мая переносится на понедельник 6 мая. Так решили сделать поскольку праздник Радуницы по календарю православной конфессии выпадет на вторник 7 мая в 2019 году;

выходной день субботы 11 мая переносят на среду 8 мая.

Календарь праздничных дней в мае 2019 года

Выходные и праздничные дни в Мае 2019

1 Мая (среда) — День труда;

5 мая выходной день;

7 мая (вторник) — Радуница по календарю православной конфессии;

9 мая (четверг) — День Победы;

12 мая выходной день;

18 и 19 мая выходные дни;

25 и 26 мая выходные дни.

В результате переноса выходных и рабочих дней в мае 2019 согласно графику переноса от Совета Министров Республики Беларусь белорусы получат длинные майские выходные - целых 5 дней:

с 5 по 9 мая 2019 года.


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