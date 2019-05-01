Звезде белорусской оперетты Наталье Гайде — 80 1 1.05.2019, 18:58

1,075

Наталья Гайда

Фото: архив Музыкального театра

Наталья Гайда исполнила более шести десятков различных партий в классических опереттах, музыкальных комедиях и мюзиклах.

Сегодня, 1 мая, свой юбилей отмечает народная артистка Беларуси Наталья Гайда, звезда белорусской оперетты. Вашему вниманию — редкое видео 1970-х годов из архива кинофотофонодокументов.

Наталья Гайда родилась в Свердловске (в советское время так назывался Екатеринбург) и первоначально планировала связать свою жизнь с юриспруденцией (она окончила Свердловский юридический институт по специальности «правоведение»). Но желание выступать на сцене оказалось сильнее: Наталья Викторовна поступила в Уральскую государственную консерваторию и уже на четвертом курсе вышла на сцену Свердловского театра оперы и балета, пишет tut.by.

В 1969 году она вместе с мужем Юрием Бастриковым (в будущем народным артистом Беларуси) получила приглашение из Минска и перешла в труппу Оперного театра. Но ее легкое лирико-колоратурное сопрано больше подходило к оперетте. Поэтому когда через год в городе был создан Театр музкомедии, Гайда перешла в новый коллектив и быстро стала самой яркой звездой минской труппы.

Долгие годы Музкомедия — в отличие от балетной труппы Оперного, лучших театров драмы и кукол — не могла похвастаться сильными режиссерскими работами. Поэтому массовый зритель ходил именно на Гайду.

В архивном видео вы можете увидеть Наталью Викторовну в оперетте «Марица», поставленной в 1975 году. А вообще она исполнила более шести десятков различных партий в классических опереттах, музыкальных комедиях, мюзиклах и до сих пор выходит на сцену родного Музыкального.