Румынские СМИ: В горах упал вертолет с белорусом, которого на родине объявили в розыск

Румынские СМИ: В горах упал вертолет с белорусом, которого на родине объявили в розыск5
- 10.05.2019, 8:54
- 2,239
В марте мужчина сел на поезд до Львова, и после этого от него никаких вестей не было.
По предварительной информации от румынских СМИ, погиб 47-летний Дмитрий Костиков, который пропал еще в начале марта. Мужчина сел на поезд до Львова, и после этого от него никаких вестей не было. Вертолет, в котором предположительно был белорус, нашли в Карпатах на румынской территории, пишет onliner.by.
Как сообщили румынские правоохранители, потерпевший крушение вертолет вчера обнаружил пастух. Разбившийся летательный аппарат с телом пилота он нашел в труднодоступном месте Карпат недалеко от селения Сапанта и сразу же обратился в милицию.
Вертолет Ка-26, по оценкам следователей, разбился пару недель назад, точное время пока не сообщается. Предположительно пилот не справился с управлением и летательный аппарат ударился о дерево.
На этом Ка-26 не было никаких регистрационных знаков, кроме этого вертолет не запрашивал разрешения для осуществления полета в этой местности.
Что делал неизвестный летательный аппарат в Карпатах? Ка-26 советского производства зачастую используют в сельском хозяйстве для опрыскивания, внесения удобрений или борьбы с вредителями. Но поскольку на вертолете не было никаких опознавательных знаков, румынские правоохранители предполагают, что его могли использовать для контрабанды сигарет.
Спустя несколько часов после известия о крушении румынские следователи установили личность погибшего пилота. По предварительной информации, это 47-летний Дмитрий Костиков.
Дмитрия Костикова в Беларуси разыскивают с 5 марта. В этот день мужчина сел на поезд до Львова, и с тех пор никаких новостей от него не было. Белорусские правоохранители объявили мужчину в розыск, к поискам подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел».
Пропавший по профессии был пилотом. Такая информация следует из его резюме на специализированном сайте. Также в резюме сообщается, что Дмитрий служил заместителем командира вертолетного отряда.
На странице мужчины в социальных сетях есть много фотографий его авиационной жизни, в том числе и снимок Ка-26.
В поисково-спасательном отряде «Ангел» журналистам подтвердили, что мужчина находится в розыске и до сих пор на связь не выходил. Информацию о том, что в Румынии обнаружили Дмитрия Костикова, отряд передал белорусским правоохранителям.