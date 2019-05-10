Румынские СМИ: В горах упал вертолет с белорусом, которого на родине объявили в розыск 5 10.05.2019, 8:54

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В марте мужчина сел на поезд до Львова, и после этого от него никаких вестей не было.

По предварительной информации от румынских СМИ, погиб 47-летний Дмитрий Костиков, который пропал еще в начале марта. Мужчина сел на поезд до Львова, и после этого от него никаких вестей не было. Вертолет, в котором предположительно был белорус, нашли в Карпатах на румынской территории, пишет onliner.by.

Как сообщили румынские правоохранители, потерпевший крушение вертолет вчера обнаружил пастух. Разбившийся летательный аппарат с телом пилота он нашел в труднодоступном месте Карпат недалеко от селения Сапанта и сразу же обратился в милицию.

Вертолет Ка-26, по оценкам следователей, разбился пару недель назад, точное время пока не сообщается. Предположительно пилот не справился с управлением и летательный аппарат ударился о дерево.

На этом Ка-26 не было никаких регистрационных знаков, кроме этого вертолет не запрашивал разрешения для осуществления полета в этой местности.

Что делал неизвестный летательный аппарат в Карпатах? Ка-26 советского производства зачастую используют в сельском хозяйстве для опрыскивания, внесения удобрений или борьбы с вредителями. Но поскольку на вертолете не было никаких опознавательных знаков, румынские правоохранители предполагают, что его могли использовать для контрабанды сигарет.

Спустя несколько часов после известия о крушении румынские следователи установили личность погибшего пилота. По предварительной информации, это 47-летний Дмитрий Костиков.

Дмитрия Костикова в Беларуси разыскивают с 5 марта. В этот день мужчина сел на поезд до Львова, и с тех пор никаких новостей от него не было. Белорусские правоохранители объявили мужчину в розыск, к поискам подключился и поисково-спасательный отряд «Ангел».

Пропавший по профессии был пилотом. Такая информация следует из его резюме на специализированном сайте. Также в резюме сообщается, что Дмитрий служил заместителем командира вертолетного отряда.

На странице мужчины в социальных сетях есть много фотографий его авиационной жизни, в том числе и снимок Ка-26.

В поисково-спасательном отряде «Ангел» журналистам подтвердили, что мужчина находится в розыске и до сих пор на связь не выходил. Информацию о том, что в Румынии обнаружили Дмитрия Костикова, отряд передал белорусским правоохранителям.