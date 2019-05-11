Ученые назвали продукт, который помогает худеть во сне 4 11.05.2019, 8:36

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Творог усваивается организмом самым эффективным образом.

Научные сотрудники из Университета штата Флорида доказали, что употребление творога перед сном помогает эффективно избавляться от жировых отложений людям, имеющим избыточную массу тела, пишут Факты.

«Мы организовали эксперимент, который подтвердил наши выводы, исследование проводилось на людях-добровольцах. Респонденты употребляли творог за тридцать-шестьдесят минут до сна, а после мы проводили анализ изменения, которое происходили в организме участников», — говорится в сообщении.

Авторы работы уверяют, что чудодейственные свойства творога основаны, главным образом, на казеине, который усваивается организмом самым эффективным образом именно при употреблении данного продукта перед сном.

«Казеин помогает организму систематично получать аминокислоты. Также это вещество отвечает за регуляцию термического эффекта пищи, другими словами, тело человека начинает расходовать больше энергии при переваривании еды, а это и помогает сжигать лишний жир», — резюмировали эксперты.