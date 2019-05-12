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Нападающий сборной Малайзии попал в сферу интересов БАТЭ

  • 12.05.2019, 10:47
Ахьяр Рашид

Сумма отступных составляет почти три миллиона долларов.

20-летний нападающий малайзийского клуба "Джохор Дарул" и национальной сборной Ахьяр Рашид может перейти в борисовский БАТЭ.

Об этом сообщает FootballAgentMalaysia (перевод – pressball.by).

Сообщается, что в ближайшее время белорусский клуб выйдет на связь с малайзийским и обсудит детали возможного трансфера.

Сумма отступных составляет почти три миллиона долларов. В случае перехода Рашид станет первым футболистом из Малайзии, который примет участие в еврокубках.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в десяти играх и забил один мяч. Общий наигрыш составил всего 183 минуты.


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