Нападающий сборной Малайзии попал в сферу интересов БАТЭ 12.05.2019, 10:47

Ахьяр Рашид

Сумма отступных составляет почти три миллиона долларов.

20-летний нападающий малайзийского клуба "Джохор Дарул" и национальной сборной Ахьяр Рашид может перейти в борисовский БАТЭ.

Об этом сообщает FootballAgentMalaysia (перевод – pressball.by).

Сообщается, что в ближайшее время белорусский клуб выйдет на связь с малайзийским и обсудит детали возможного трансфера.

Сумма отступных составляет почти три миллиона долларов. В случае перехода Рашид станет первым футболистом из Малайзии, который примет участие в еврокубках.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в десяти играх и забил один мяч. Общий наигрыш составил всего 183 минуты.