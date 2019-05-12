Нападающий сборной Малайзии попал в сферу интересов БАТЭ
- 12.05.2019, 10:47
Сумма отступных составляет почти три миллиона долларов.
20-летний нападающий малайзийского клуба "Джохор Дарул" и национальной сборной Ахьяр Рашид может перейти в борисовский БАТЭ.
Об этом сообщает FootballAgentMalaysia (перевод – pressball.by).
Сообщается, что в ближайшее время белорусский клуб выйдет на связь с малайзийским и обсудит детали возможного трансфера.
Сумма отступных составляет почти три миллиона долларов. В случае перехода Рашид станет первым футболистом из Малайзии, который примет участие в еврокубках.
В нынешнем сезоне вингер принял участие в десяти играх и забил один мяч. Общий наигрыш составил всего 183 минуты.