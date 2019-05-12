Предприниматели потребовали остановить массовые проверки 12.05.2019, 13:11

ФОто: bymedia.net

У белорусских ИП по всей стране изымают товары.

Индивидуальные предприниматели, которые продают товары легкой промышленности, месяц назад написали обращение в администрацию Лукашенко, в котором просили «остановить массовые проверки Госстандарта». В ведомстве пояснили, почему приходят к ИП с проверками и мониторингами, сообщает tut.by.

В Госстандарте поясняют, что больше 95% надзорных мероприятий, которые областные инспекции Госстандарта провели в первом квартале этого года в отношении индивидуальных предпринимателей, которые торгуют товарами легпрома, — мониторинги.

«По их результатам субъектам хозяйствования при наличии нарушений выдавались рекомендации по их устранению в определенный срок, — уточняли в ведомстве. — Протоколы об административных правонарушениях госинспекторами составлялись в случае установления факта о неустранении ранее выявленных нарушений».

В остальных случаях — около 5% от общего количества контрольно-надзорных мероприятий — к ИП приходили с проверками. При этом поводом для них была «информация о совершаемом (совершенном) нарушении законодательства или о фактах возникновения угрозы причинения либо причинения вреда жизни, здоровью граждан».

В Госстандарте уточняют, что количество проверок в первом квартале этого года осталось «практически на том же уровне, что и в четвертом квартале 2018-го».

Напомним, в апреле этого года общественное объединение «Перспектива» обратилось в администрацию Лукашенко. Предпринимали жаловались, что «практика правоприменения законодательства по стандартизации и сертификации показала, что соответствующие подтверждающие документы, предоставляемые поставщиками стран ТС, не принимаются во внимание представителями Госстандарта».

«Товары массово изымаются у предпринимателей для проведения экспертизы, результаты которой зачастую отрицательны. Это влечет наложение крупных штрафов, выставление крупных сумм за экспертизу товара, судебные издержки, что ведет к разорению предпринимателей и увеличению напряженности в обществе», — написали предприниматели в своем обращении в администрацию Лукашенко.

Предприниматели просили «остановить массовые проверки Госстандарта и суды над бизнесом».