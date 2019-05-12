Александр Невзоров: Все эти шевеления усами – дешевые понты 23 12.05.2019, 13:15

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Александр Невзоров

Вот в чем и состоит вечная проблема России.

— Вообще, вот реальный Сталин, туповатый, такой профнепригодный партиец, он давным-давно потерялся, — рассуждает российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». — Он погребен под тоннами этой литературщины, под тоннами всего этого романтического и литературного дерьма. И сегодня еще, что называется, поднавалили. И каждого новое поколение литераторов чего-нибудь наматывает, придумывает мистическую фигуру. А потом сами же удивляются, как слабые умы типа Зюганова или Клинцевича, начинают веровать в это во всё.

Разумеется, безусловно, абсолютно в блокаде Ленинграда виноват был Сталин. Сталин виноват, но исключительно по причине своей абсолютной профнепригодности, совсем не из-за сложных мотивов, именно профнепригодности, потому что если мы все эти литературные кисеи размотаем и посмотрим, что же это за парень, мы увидим, кто такой Сталин.

Это человек, который регулярно получал зарплату именно за то, чтобы блокады городов СССР не происходило, и не могло бы произойти. Это человек, работа которого заключалась в том, чтобы толпа вооруженных идиотов в касках — неважно, что у них на знаменах — пончики или свастика, — не имела бы возможности беспрепятственно пройти тысячи километров по территории этой несчастной страны и зачморить какой-то город голодом и убить там миллион человек. Это была его профессия.

Но одно дело пыхтеть трубкой, позировать на мавзолее, зубами о стакан стучать «братья и сестры… ни шагу назад…». Это актерская работа, которая ничего не имеет общего с прямыми обязанностями. Все эти шевеления усами — это, в общем, дешевые понты. Его профессия, его работа заключалась в совершенно в другом. И справиться он с ней не мог.

Вот сейчас мы опять соприкоснемся с темой огня. Вот представьте себе, начался пожар. И прибегает персонаж в брезентовой робе и в каске, но у этого пожарного из шланга капает что-то ржавое. Да, он очень браво шевелит усами, кричит «братья и сестры», но воды в рукаве у него нет и тушить он ни черта ни умеет. А огнетушители он утром расстрелял, потому что они не слишком красные или просто ради забавы. Не дурак ли этот человек?

Вот и у СССР что-то, к сожалению, невнятное капало первые два года войны. Поэтому и драпали, поэтому и оставляли тысячи километров территории, заваленных трупами своих солдат и граждан, пока не начался ленд-лиз. А огонь был всё сильнее и сильнее. А виноват был кто: огонь или придурок в каске?

Слишком много было потеряно времени и слишком много было напрасных жертв. Вот что с таким пожарным делают? Его выгоняют нафиг по статье как минимум. Вот распахиваются двери, входит бодрый гражданин с папочкой и говорит: «Товарищ Сталин, вы уволены, идите отсюда нафиг. Вот вам обходной лист. Подпишите у завхоза, что вы не сперли графин, у электрика, в библиотеке, сдайте казенный френч и валите».

Но вот в чем проблема-то, вечная проблема России: когда очередной правитель оказывается профнепригоден, эти слова сказать некому. И мы это всё хорошо знаем.