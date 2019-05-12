В Минске хозяин более двух недель держал собак в запертой машине 4 12.05.2019, 13:55

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фото с сайта ABW.BY

Жители двора встали на защиту животных.

В машине две собаки породы дратхаар находились предположительно с 22 апреля. Жители окрестных домов все это время били тревогу: обращались в милицию и искали хозяина собак. Когда владелец попытался увезти собак на другой машине, жильцы пытались не выпустить машину со двора. Конфликт закончился вызовом милиции и несколькими заявлениями в органы, сообщает tut.by.

Несколько недель жильцы дома на Выготского, 45 беспомощно наблюдали за старой Audi, которую превратили в будку для собак.

«Их предполагаемый владелец жил где-то по соседству. Рассказывают, что в те дни, когда было жарко, машина стояла полностью закрытой, собаки задыхались. А он раз в день выводил их на прогулку. 10 мая председатель товарищества нашел владельца и попросил убрать собак из машины. Хозяин приехал на другом автомобиле и попытался их увезти. Когда его окружили разгневанные жители дома, он оттолкнул маленькую девочку. Вызвали участкового. Милиционер сказал, что не видит в таком содержании ничего ужасного, и стал разгонять жильцов, чтобы хозяин мог увезти собак», — рассказала известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова, которая следила за всей этой ситуацией.

Она рассказывает, что все это время жильцы обращались и в милицию, и в МЧС, и к заводчикам породы, — никто не мог помочь.

«Нам многие советовали разбить окна в машине и выпустить собак. Но мы хотели действовать по закону!» — говорит Ольга.

Юлия, которая снимала видео с собаками в машине и пыталась их подкармливать и поить, не уверена, что Сергей — так зовут человека, державшего собак в машине, — их настоящий владелец.

«Понимаете, на охотничьих собак должна быть куча документов. Они должны быть чипованы, должны быть отметки о прививках и так далее. У этого человека была только часть документов и только на одну из собак, но участкового они устроили», — рассказывает Юлия.

По ее данным, он жил где-то неподалеку и выводил собак раз в день. Но она убеждена в том, что он держал их в бесчеловечных условиях.

«Он рассказывал, что у него нет денег на съем жилья, в котором можно было бы держать дратхааров. Но вы бы видели, в каком они состоянии. Собаки были обезвожены, у одной из них пена была в пасти и огромный клещ, который насосался так, что напоминал палец человека!» — эмоционально рассказывает девушка.

На хозяина написали сразу несколько заявлений: за то, что толкнул ребенка, и за то, что в таких условиях держал собак.

И Юлию, и Ольгу Барабанщикову, и жильцов дома удивило поведение милиции.

«Когда владелец толкнул девочку, ее мама вызвала милицию, пришел участковый, она написала заявление. Когда этот человек попытался увезти собак, уже он вызвал милицию, и пришел тот же участковый. Сложилось впечатление, что он сочувствует владельцу: он давал ему советы — например, написать заявление на жильцов, разгонял неравнодушных и словом не обмолвился о том, что хозяина надо привлечь к ответственности», — недоумевает Юлия.

Когда мужчина забирал собак, дети хором скандировали ему: «Живодер!»

Юлия в данный момент объезжает на машине район и пытается найти Nissan, на которой увезли собак.

«Ему нельзя доверять животных. И он должен понести наказание», — убеждена девушка.

Мужчину на Nissan, который увез собак, нашли и остановили на выезде из Минска.

Одна из девушек, которая беседовала с владельцем собак на выезде из Минска, сообщила tut.by о том, что рассказал владелец собак.

«По его словам, у него сложилась тяжелая жизненная ситуация. Он приехал из Полоцка в Минск. Оставить собак в родном городе ему было не с кем, поэтому он забрал дратхааров с собой. Он долгое время не мог найти жилье, поэтому собаки и жили в машине — отдать на передержку он их не мог, не было средств. Мужчина рассказал, что работал по ночам, а отсыпался то в машине, то у знакомых», — рассказала девушка.

Она сообщила, что обменялась с владельцем дратхааров контактами — мужчина сказал, что он наконец-то нашел жилье и, когда разместится с собаками, обязательно пришлет фотографии, чтобы люди больше не беспокоились и не переживали.

«Многие переживали, что это не его собаки, что он мог их украсть. Мне так не кажется. Это его собаки, и он любит их, насколько может. Но при этом он не считает, что собаки содержались плохо. Он упирает на то, что ситуацию он контролировал, а их многодневное пребывание в машине никак не отразилось на их состоянии», — говорит девушка.

По ее словам, в рассказе мужчины она заметила нестыковки, и оправдать такое обращение с животными нельзя, но надеется, что с собаками отныне все будет хорошо.

На это надеются и жильцы дома № 45 по улице Выготского.