Когда бензин и дизельное топливо в Беларуси подорожают на десятки процентов? 5 12.05.2019, 14:37

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Если этого не сделать, белорусские АЗС просто обанкротятся.

Одна из животрепещущих тем последних дней — цены на топливо на заправках. Попытаемся понять, что с ними будет в ближайшем будущем, пишет banki24.by.

В конце апреля стало известно, что руководители шести частных сетей АЗС написали письмо вице-премьеру Игорю Ляшенко. По версии портала tut.bу, частники попросили у властей «гармонизировать уровни оптовых и розничных цен на нефтепродукты».

Среди подписантов письма к Ляшенко были такие сети АЗС, как Лукойл-Белоруссия, РН-Запад, Юнайтед Компани, Астотрейдинг, Газпромнефть-Белнефтепродукт и Татбелнефтепродукт.

Это не первый подобный документ: в прошлом году частники почти тем же составом озвучивали схожую просьбу. Из перечисленных компаний отчетность в открытом доступе публикует только Астотрейдинг (сеть заправок «А-100»).

Но у и этого предприятия пока нет доступного отчета за 2018 год. Поэтому понять реальное положение дел на АЗС и выяснить, не лукавят ли бизнесы о своих финансах, почти невозможно. Стороннему наблюдателю предлагается верить частникам на слово.

Управляющие частными сетями утверждают, что они оказались в крайне сложном положении после мартовского поднятия акцизов на топливо и последовавшего за ним повышения оптовых цен.

Уровень розничных цен на бензин и дизтопливо в Беларуси задает концерн «Белнефтехим», который не позволил сетям сразу увеличить их цены на процент, соответствующий росту оптовых. Пока что представители Белнефтехима выступают за продолжение практики «копеечного повышения» цен на заправках.

Государственная сеть Белоруснефть включает в себя 570 заправок, которые представляют собой 65% от общего количества АЗС по всей Беларуси. Понятно, что в Белоруснефти никаких петиций к Ляшенко не подписывали.

Имея в руках такой актив, как Белоруснефть, государство может себе позволить сдерживать цены на топливо. Если разрешить частникам устанавливать цены по своему усмотрению, спрос быстро переориентируется на заправки Белоруснефти. В конце 2019 года состоятся выборы в парламент, а в 2020-м — и президентские. С учетом того, что бензин и дизтопливо фактически объявлены социальными товарами, никаких скачков цен не должно быть еще несколько кварталов подряд.

Видимо, в ответ на весеннее письмо частники получат из Совмина вежливую отписку.

А что будет с ценами на заправках после выборов?

Цены на АЗС будет определять налоговый маневр в России и отставание цен на бензин и дизтопливо от уровня соседей и уровня 2014 года.

В 2014 году розничные цены на топливо в Беларуси колебались около 0,9–1 USD за литр. В марте 2019-го средняя цена на бензин и дизтопливо составила 0,72 USD и 0,74 USD соответственно.

В мае 2018 года председатель Белнефтехима говорил, что «при 80 USD за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за литр».

Однако на тот момент еще не начался последний этап налогового маневра в РФ. В рамках маневра каждый год стоимость нефти для Беларуси будет расти, пока к 2024 году не сравняется с мировой.

Поэтому на среднесрочную перспективу стоит ориентироваться на цены ближайшего к нам украинского рынка. Там в начале 2019 года бензин и дизтопливо продавались по 0,9–0,93 EUR за литр.

Другими словами, за следующие несколько лет розничные цены на топливо в Беларуси почти наверняка поднимутся на десятки процентов. Если этого не сделать, белорусские АЗС просто обанкротятся, торгуя себе в минус.