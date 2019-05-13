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В США женщина неожиданно разбогатела благодаря печенью

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  • 13.05.2019, 14:42
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Она утверждает, что выиграла, купив печенье с предсказанием.

Американка по имени Фонда Смит-Дэвис из города Саммит Ли в штате Миссури выиграла большую сумму денег в лотерею благодаря случайности, сообщает UPI, пишет "Сегодня".

Женщина утверждает, что выиграла, купив печенье с предсказанием. Она зашла перекусить с сыном в кафе. Там ее угостили этим лакомством. "Обычно я не играю в лотерею, однако послание в печенье гласило: "Сыграй и победишь", – рассказывает Фонда. – Тогда я подумала: "Почему бы и нет?".

Американка изучила сайт лотереи и решила поучаствовать в четырех розыгрышах. В итоге билет Gold Rush, который Смит-Дэвис приобрела за пять долларов, принес ей выигрыш в 50 тысяч долларов. "Мой сын так громко визжал", – добавила женщина.

Смит-Дэвис планирует потратить денежный приз на первоначальный взнос за дом.


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