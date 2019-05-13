На МКАД ограничат движение транспорта в связи с тренировками парада 7 13.05.2019, 20:11

1,161

Фото: ГАИ

Колонна техники поедет на аэродром «Липки» 14, 21, 28 мая и 4, 11 июня.

В Минске будут ограничивать движение транспорта в связи с тренировками парада войск Минского гарнизона на военном аэродроме "Липки", сообщает "Минсктранс".

Проезд для личного и общественного транспорта будет закрыт по маршруту движения военной техники: улица Основателей —улица Скорины — МКАД — аэродром "Липки", а также улица Основателей — трасса Н9067.

Колонна техники поедет на аэродром 14, 21, 28 мая и 4, 11 июня в 04:50. Возвращаться техника будет 16, 23, 30 мая и 6, 13 июня в 19:50. Колонна будет проходить по указанному маршруту около 30 минут.

Во время движения колонны будут меняться трассы или временно приостанавливаться движение автобусных маршрутов №№ 25, 27, 34, 64, 86, 145С, 155, 242, 306, 1280-ТК.