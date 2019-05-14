Белорусы Сапего и Протас стали чемпионами WHL 14.05.2019, 8:56

Алексей Протас

Хоккеисты завоевали титул в составе «Принц Альберт Рэйдерс».

«Принц Альберт Рэйдерс» в седьмом матче финальной серии одержал победу со счетом 3:2 ОТ над «Ванкувером Джайентс», сообщает tribuna.com.

Белорусский нападающий Алексей Протас, выступающий за победителей, в решающей встрече очками разжиться не сумел, но нанес пять бросков по воротам соперника.

Его партнер по команде защитник Сергей Сапего отдал результативную передачу при второй заброшенной шайбе и завершил матч с показателем полезности «+2».

Таким образом, оба белоруса стали чемпионами WHL.

Форвард Алексей Протас в плей-офф набрал 22 (12+10) очка в 23 матчах, игрок обороны Сергей Сапего в 23 играх забросил 3 шайбы и отдал 10 передач.

Напомним, в последний раз «Рэйдерс» становился чемпионом WHL в далеком 1985 году. Также «Принц Альберт Рэйдерс» примет участие в ежегодном мемориальном кубке на правах победителя WHL.

Мемориальный кубок — трофей клубного юношеского чемпионата, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги. Разыгрывается между четырьмя командами: командой-хозяином соревнований и победителями трех подлиг — OHL, QMJHL и WHL.