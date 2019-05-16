Экономист: Россияне хитро поставили вопрос с нефтью для Беларуси 27 16.05.2019, 8:59

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Чем закончится нефтяной торг?

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко проведет 16 мая встречу в Москве с вице-премьером России Дмитрием Козаком, сообщили БелТА в белорусском правительстве. На встрече будет обсуждаться нефтяная проблематика.

Главным вопросом на сегодняшний день является компенсация последствий российского налогового маневра, пишет zautra.by.

— Беларусь от этого маневра за ближайшие годы может потерять 10 миллиардов долларов. Это основной вопрос, — отмечает доктор экономических наук профессор Борис Желиба. — Россия увязывает его с более тесной интеграцией: мол, давайте переходить на российское законодательство и на российский рубль. А это будет конец суверенной Беларуси.

Важный момент связан с грязной российской нефтью. Белорусская сторона потребует компенсации за нанесенный ущерб. А если не будет компенсации, то какова будет цена российской нефти для белорусских НПЗ? Есть и вопросы, связанные с экспортом Беларусью российских углеводородов.

Повестка дня будет напряженная, поскольку стороны расходятся в подходах, как решать эти проблемы.

— Потери от этой техногенной катастрофы, связанной с грязной нефтью, составляют для нашей страны сотни миллионов долларов. Согласится ли Россия компенсировать ущерб?

— Эта оценка, по моему мнению, правильная, она ведется специалистами. Сотни миллионов долларов – это огромные деньги, и российская сторона, кажется, не отказывается от компенсации. Но будет торг по сумме возмещения ущерба. Наши будут тянуть по верхней планке, Россия будет стараться тянуть по минимуму. На чем сойдутся, сложно сказать, но компенсация будет.

— Кто может определить реальную сумму нанесенного Беларуси урона от грязной нефти?

— Специалисты наших НПЗ, где должны пройти восстановительные работы. Думаю, белорусская сторона составит соответствующие сметы, будет доказывать, во что это обходится нашей стране.

— Что на сегодняшний день Беларусь может предъявить России, чтобы добиться компенсации за нефтяной налоговый маневр?

— Россияне хитро поставили вопрос: хотите компенсации, тогда давайте интегрироваться так, как это было записано в 1999 году, когда создавалось Союзное государство – надо интегрировать и налоговое законодательство, и ценовые вопросы, и, в конце концов, вводить единую валюту. Россияне стряхнули пыль с этого договора и вернулись к нему, увязав это с компенсацией. Интегрироваться с россиянами с потерей суверенитета белорусское руководство не будет, поэтому будет вестись поиск каких-то точек соприкосновения.

Можно пойти на общее решение по налогам, по ценам, но по каким-то вопросам, например, с переходом на российский рубль, соглашаться никак нельзя.

— Идут разговоры о диверсификации поставок нефти в Беларусь. Насколько в данный момент это реально?

— Двигаться в эту сторону надо было давно. У нас были пробы иной логистики, мы получали венесуэльскую и азербайджанскую нефть через порты Балтии и Черноморья. Через Украину мы можем получать нефть с Ближнего Востока. Вопрос только в дорогой логистике. Российская логистика дешевле. Из портов Балтии трубопроводного транспорта нет, потому что эта ветка «Дружбы» давно заблокирована, нефть придется везти только колесным транспортом. Проще будет из Украины, уже есть удачный опыт перекачки из Одессы в Мозырь.

Конечно, это дорого, но вопрос нужно ставить. Раз мы реконструируем наши НПЗ, а эта реконструкция должна быть закончена к 7 ноября, то они должны быть в состоянии покупать нефть по мировым ценам. Лучше раньше, чем позже, потому что иного пути нет.

— Сможет ли Беларусь добиться для себя приемлемой цены на газ с 2020 года?

— Мировая цена на газ связана с мировыми ценами на нефть — если нефть дорожает, то и цены на газ идут вверх. Правда, здесь есть лаг запаздывания в несколько месяцев. Стороны-переговорщики будут ориентироваться на динамику цен на нефть. Надо признаться, что российская цена на газ для Беларуси всегда была значительно ниже, как и цена на нефть, которая исторически была без вывозной пошлины. Белорусы будут пытаться цену снизить или хотя бы не допустить ее повышения к существующей цене, и по этим вопросам будет торг. Но обе стороны будут смотреть на мировые цены на нефть, которые сложатся к началу переговоров.

— Что сегодня для Беларуси важнее – нефть или газ?

— Нефть, потому что наш экспорт нефтепродуктов дает до трети валютных поступлений. А газ мы, в основном, используем на внутренние цели. У нас «Гродно-азот» — самый емкий технологический потребитель российского газа. Все наши ТЭЦ на газе, но все это используется для внутренних целей. А нефть дает в страну валюту, поэтому чем дешевле будет российская нефть, тем больше для Беларуси будет выигрыш в валюте.