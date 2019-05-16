Рост ВВП Польши за первый квартал составил 4,6%2
- 16.05.2019, 15:48
Это хороший прогноз на весь год.
Данные за первый квартал — это хороший прогноз на весь год — так министр инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский прокомментировал данные Центрального статистического управления по ВВП за первый квартал. Об этом передает «Радио Польша».
Согласно оценке Центрального статистического управления, экономика Польши в первые три месяца этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, развивалась со скоростью 4,6 процента.
Прогнозируется, что в течение всего 2019 года рост этого показателя составит 4,5 процента.