В РФ олигархов снова освободили от ответственности за неуплату налогов и вывод капитала 3 16.05.2019, 22:57

ГосДума РФ приняла закон о третьем раунде амнистии капиталов.

Государственная дума на пленарном заседании в четверг одобрила третьем, окончательном чтении закон о новом раунде амнистии капиталов, которая предполагает освобождение от ответственности за налоговые и валютные нарушения для россиян, добровольно вернувших активы из офшоров в РФ, передает finanz.ru .

Новый раунд амнистии - третий с 2015 года, когда президент РФ Владимир Путин призвал миллиардеров на помощь падающей экономике, - будет короче предыдущих.

Он продлится не год, а всего пять месяцев - с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020-го. В этот период россияне смогут добровольно задекларировать имущество и счета за рубежом и получить освобождение от уплаты налога на доходы физлиц и с прибыли контролируемых иностранных компаний, при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ.

Гарантии об освобождении от уголовной ответственности прописаны в поправках в статью 761 Уголовного кодекса РФ.

При этом денежные средства необходимо репатриировать в банки, расположенные на территории России, а компании - перерегистрировать в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края.

Там владельцы бизнеса смогут платить нулевой налог бюджет. Нулевая ставка будет взиматься с дивидендов, которые холдинги платят своим мажоритарным акционерам. Условием для обнуления налога станет владение не менее 15% в капитале компании в течение как минимум года до момента, когда принято решение о выплате дивидендов.

Доходы, полученные иностранными лицами по акциям или долям в публичных холдинговых компаниях, будут облагаться налогом по ставке 5%.

Первый этап амнистии капиталов проводился в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го.

С идее провести третий раунд выступил в феврале президент Владимир Путин. Выступая на форуме «Деловой России», он заявил, что массовую офшоризацию российского бизнеса породили «изъяны национальной юрисдикции». «Надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы», - сказал Путин.

Первые раунды амнистии, напомним, закончились ничем. Так, в марте 2018 года Минфин настойчиво рекомендовал состоятельным россиянам вложиться в специальный выпуск суверенных еврооблигаций, предлагая не только льготы по НДФЛ, но также банковскую анонимность и законодательную защиту от падения рубля: держателям евробондов не пришлось бы платить налог с прибыли в случае, если рублевая стоимость бумаг вырастет вслед за курсом доллара.

Но российские инвесторы купили бумаг лишь на 200 млн долларов из 4 млрд.

Изменить ситуацию помогли американские санкции: после апрельского удара по «Русалу», блокировки активов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также массовой зачистки счетов россиян на Кипре, Багамах, в Латвии и других популярных офшорных юрисдикциях, у состоятельных россиян начались проблемы с легализацией капитала.