Картофель фри бесплатно - за десятки по языку и литературе 5 17.05.2019, 8:45

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В школах Фаниполя дети с нетерпением ждут занятий по белорусскому языку и литературе.

И все благодаря местному бизнесмену, который запустил специальную акцию для школьников.

В фанипольском кафе «Бульба Драйв» («Картошка Драйв»), которое открылось рядом с первой школой, проводят акцию. Если обычная цена картофеля – два с половиной рубля, то за оценки по предметам от 8 и выше стоимость снижается до полутора рубля. А вот за девятки и десятки за предметы на родном языке – картофель в подарок, передает «Белсат».

«За 9, 10 по белорусскому языку и литературе дают бесплатную картошку-фри. Из-за этого наши дети стали очень стараться, отвечать, работать у доски».

«Раньше у нас учительница ставила 6, 7 по белорусскому языку, а теперь стала ставить лучше, так как видно, что все стали стараться».