В Украине фракция «Народный фронт» вышла из коалиции 3 17.05.2019, 10:20

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Новая коалиция в Верховной Раде должна быть сформирована в течение 30 дней.

Лидер украинской парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак объявил 17 мая в Верховной Раде Украины о выходе его фракции из коалиции, передает корреспондент "Гордон".

"Мы заявляем о выходе из коалиции, прекращении ее существования с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня. Согласно Конституции, в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция", - заявил Бурбак.

"Новые обстоятельства требуют максимальной консолидации державнических сил в парламенте. Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция. Фракция "Народного фронта" заявляет - коалиция, которая была сформирована в 2014 году и действовала по сегодняшний день выполнила свои задачи. За 5 лет этот парламент, два состава правительства и украиснкая власть в целом провели реформ больше, чем за предыдущие два десятилетия. Но это уже история. Мы заявляем о выходе из действующей коалиции", - заявил Бурбак.