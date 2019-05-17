Светлана Алексиевич встретится с читателями в Варшаве 17.05.2019, 12:29

Светлана Алексиевич

Фото: ULF ANDERSEN VIA GETTY IMAGES

Нобелевский лауреат будет гостем международного фестиваля литературы «Апостроф».

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич будет гостем Международного фестиваля литературы «Апостроф», который вскоре начнется в Варшаве, передает «Польскае радыё». Это крупнейший в Польше и один из самых больших литературных фестивалей в Европе.

«Апостроф» - это десятки встреч, дискуссии и другие литературные события, организованные магазином Empik, как знак благодарности любителям чтения. Стержнем программы являются мероприятия в столичном театре «Повшехны» (Teatr Powszechny).

Гости фестиваля, польские и зарубежные авторы, встретятся с читателями также в Кракове, Вроцлаве, Катовицах, Гданьске и Познани.

Встреча со Светланой Алексиевич пройдет в Варшаве 26 мая в 18 часов на Большой сцене в театре «Повшехны».