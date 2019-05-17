Светлана Алексиевич встретится с читателями в Варшаве
- 17.05.2019, 12:29
Нобелевский лауреат будет гостем международного фестиваля литературы «Апостроф».
Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич будет гостем Международного фестиваля литературы «Апостроф», который вскоре начнется в Варшаве, передает «Польскае радыё». Это крупнейший в Польше и один из самых больших литературных фестивалей в Европе.
«Апостроф» - это десятки встреч, дискуссии и другие литературные события, организованные магазином Empik, как знак благодарности любителям чтения. Стержнем программы являются мероприятия в столичном театре «Повшехны» (Teatr Powszechny).
Гости фестиваля, польские и зарубежные авторы, встретятся с читателями также в Кракове, Вроцлаве, Катовицах, Гданьске и Познани.
Встреча со Светланой Алексиевич пройдет в Варшаве 26 мая в 18 часов на Большой сцене в театре «Повшехны».