Украинцам с паспортами РФ могут запретить въезд в ЕС 2 17.05.2019, 13:32

Послы ЕС обсудили выдачу украинцам в оккупации российских паспортов.

В Европейском Союзе будут изучать возможности введения запрета на въезд тем украинским гражданам, которые незаконно получили паспорт РФ. Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter, пишет liga.net.

Он добавил, что новых санкций против России хотят семь стран-членов ЕС. Какие именно - не уточнил.

Напомним, 24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что правительство может лишить соцвыплат или пенсий граждан Украины, которые получат незаконные паспорта РФ.

Ранее правозащитники сообщали, что за 2014-2019 года 9% украинцев с временного оккупированных территорий на востоке получили паспорта РФ.