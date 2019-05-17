Дан старт 5G в Украине 4 17.05.2019, 13:59

Петр Порошенко подписал указ о внедрении в Украине связи нового поколения.

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая подписал указ о внедрении 5G-связи в Украине. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Он отметил, что в Украине в последние годы активно развивается IT-сектор.

"Понимая, что связь пятого поколения в 2020 году заработает в большинстве стран Евросоюза, мы не собираемся отставать. Сегодня хочу подписать указ, в котором четко определены графики и который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году... Хочу подписать указ об обеспечении условий для внедрения системы движимой мобильной связи пятого поколения... Пятое поколение – еще в Европе нет, а мы движемся вперед", – сказал президент.

4G-связь заработала в Украине в 2018 году.

5G – пятое поколение связи, которое действует на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advance.