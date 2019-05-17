Во что играли люди в каменном веке? 1 17.05.2019, 15:40

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Ученые сделали необычное открытие.

Серия троп, созданных примерно 14 000 лет назад, открыла новое понимание того, как древние люди исследовали темные, коварные пещерные системы во времена каменного века, пишет «Вокруг света»

Ученые из Университета Витватерсранда (Южная Африка) исследовали комплекс пещер Тойрано в Италии. В одной из них – пещере Басура – ученые обнаружили около 180 отпечатков рук и стоп. Находки указывают на то, что древние люди ползали без обуви по низким тоннелям, когда искали еду и даже исследовали пещеры для развлечения.

Пытаясь понять, как древние люди исследовали пещерные системы, команда изучила отпечатки с помощью программного анализа и 3D-моделирования, а также различных методов датирования. Ученые выяснили, сколько человек входило в пещеру, посещали ли они ее по отдельности или в составе группы, каким был их возраст, пол, и какими путями люди передвигались внутри тоннелей.

Группа, которая оставила эти следы тысячи лет назад, состояла из пяти человек: двоих взрослых, подростка примерно 11 лет и двоих детей в возрасте 4 и 6 лет. Они ползали по темным тропам, используя деревянные факелы. По словам команды ученых, впервые такое поведение было выявлено в отношении людей мезолита.