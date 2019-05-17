Зеленский решил устроить шествие с украинцами перед инаугурацией в Раде 5 17.05.2019, 21:15

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: ТАСС, АРИНА ЛЕБЕДЕВА

Избранный президент Украины отметил, что хотел бы принести президентскую присягу перед всеми украинцами.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил украинцев присоединиться к шествию из Мариинского парка в Верховную Раду, где его приведут к присяге.

«Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом», — написал он в Facebook.

Зеленский отметил, что хотел бы принести президентскую присягу перед всеми украинцами, однако по регламенту вынужден это делать в зале Верховной Рады.

Напомним, что инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.