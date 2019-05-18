Опять очереди на границе? 1 18.05.2019, 13:44

Фото: tut.by

На следующей неделе возможны затруднения при пересечении границы в пункте «Бенякони».

Госпогранкомитет предупреждает выезжающих в Литву через пункт пропуска «Бенякони» о возможных затруднениях при пересечении границы из-за дорожных работ.

С 20 по 24 мая из-за дорожных работ на участке автодороги М11/Е85 между белорусским пунктом пропуска «Бенякони» и литовским «Шальчининкай» будет изменена схема организации дорожного движения. В связи с этим возможны затруднения при пересечении границы.

«Дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы», — сказано в сообщении ведомства.

ГПК рекомендует учитывать данную информацию и при необходимости выбирать альтернативные маршруты выезда в Литву. Напоминаем, информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа.