Как в 1944-м депортировали крымских татар 2 18.05.2019, 15:04

ФОТО: EPA/UPG

18 мая исполнится ровно 75 лет с начала депортации крымских татар.

Операция по выселению коренного народа Крыма началась в 4 часа утра и заняла двое суток. Депортируемым давали от нескольких минут до получаса на сборы, после чего на грузовиках везли к железнодорожным станциям, оттуда эшелоны под конвоем отправлялись к местам ссылки в Центральную Азию, передает «Настоящее время».

Официально депортация обосновывалась фактами якобы массового участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны и сотрудничества с оккупационными властями. В телеграмме НКВД на имя Сталина было указано, что выселению подверглись более 180 тысяч человек.

По данным Национального движения крымских татар, всего из Крыма выслали более 420 тысяч человек.

Корреспондент поговорил с теми, кто родился в депортации и чьих детей сейчас на аннексированном полуострове российские власти обвиняют в терроризме, подозревая в сотрудничестве с религиозной организацией "Хизб-ут-Тахрир", которая в России признана террористической. Сейчас по этому делу арестованы или уже осуждены 58 человек. Для крымских татар это новая волна репрессий.

Зарема Мамутова:

– Я родилась в Узбекистане уже в депортации, где-то лет через 11 после того, как депортировали наших родителей. Мама часто вспоминала, как ее отца расстреляли немцы, он был председателем колхоза. В 1944 году бабушку и маму с сестрой депортировали. В вагоны для скота загружали, штабелями укладывали. Во время поездки в вагоне бабушка умерла.

А в 2016 году пришли к нам, в 6 утра, также ворвались в дом, взломали дверь. С криком, в масках пришли. И я сразу представила, что пережила моя мама, моя бабушка и тетя.

Лиля Зекирьяева:

– Моей маме сейчас 92 года. [Ее депортировали] в 1937 году, ей было 11 лет. Ее маму, ее брата раскулачили в 1937-ом. Их отправили в город Надеждинск Свердловской области. Мама рассказывала, что она сиротой была, что сегодня то к одним пойдет в гости, то к другим – принимали ее ночевать. У нее дом отобрали, сады были у дедушки – все забрали у них.

Она потом жила у своего дяди. Училась в школе хорошо. В 1944-м семью ее дяди точно так же, как всех крымских татар, в вагонах для скота привезли в Среднюю Азию. Целый месяц они ехали туда. Очень много умерло людей в дороге. Она говорит, очень много людей хоронили.

Привезли в Узбекистан, бросили в каком-то поле, никого не было на этом поле, только собаки выли. И каждый день люди умирали, собирали этих людей и в одной большой яме хоронили. Это она рассказывала.

Зодие Салиева:

– Мама часто рассказывала, как они, "Студебекеры", приехали в 4 часа утра, разбудили, забрали. И поместили их в школу. Они одну ночь ночевали в школе. Под дулами автоматов – их охраняли, они не могли в дом пойти что-то взять: голодные, холодные. Они думали, их расстреляют. Старшая тетя, она была более шустрая, смогла в дом войти. Пошла в дом, а там уже один солдат – советский солдат – ходит и все ломает, ищет что-то.

Мой отец был угнан фашистами в Австрию, его не было. И вот ее с тремя детьми выслали в Узбекистан, в Самаркандскую область. Там такой поселок был, который почти на 90% состоял из крымских татар.

Была массовая смертность: малярия, тиф косили людей. Семьями умирали. Во-первых, не было жилья, холод и голод. Заставляли там укорениться, давали участки, давали все, чтобы лишь не требовали возвращения назад.