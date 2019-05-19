Опять вляпались 1 19.05.2019, 13:03

Источник: соцсети

Ничего другого правящие Россией майоры делать не умеют.

Итак, российская организованная госпреступность снова отличилась. Опять вляпалась (как раньше в США, Британии, Черногории). В который раз попалась с поличным. Теперь в Австрии, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Записанная на видео попытка подкупа в июле 2017 года руководства Австрийской свободной партии, близкой по духу Кремлю, обнародована немецкими Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

В итоге Австрию охватил правительственный кризис. Вице-канцлер Штрахе ушел в отставку. Именно через Штрахе российская агентура предлагала Австрийской свободной партии деньги за политическое и коммерческое содействие нашей суверенной госпреступности, а Штрахе обещал ответные услуги.

Везде правящие в России майоры разложившейся советской госбезопасности показывают одно и то же – попытки решить глобальные проблемы (изоляция России из-за захвата Путиным Крыма и войны против Украины) методами спецопераций. И раз за разом проваливаются. Никак не могут понять, что так вопросы большой политики не решаются.

Ничего другого майоры делать не умеют. К тому же, решение проблемы Крыма, прекращение войны с Украиной, улучшение отношений с западными странами, не совместимы с нахождением у власти в России коммерческой госбезопасности.

Есть в австрийской истории еще одна деталь. Так сказать, «государственные интересы России» заключаются в трогательном желании запихнуть в Австрию деньги. Явно, в личных интересах, под прикрытием государственной нужды.

В прошлом году Путин танцевал в Австрии на свадьбе министра иностранных дел Австрии Кнайсль, вошедшей в правительство по квоте Австрийской свободной партии.

Оказывается, за год до этого, с Австрией были совсем другие «танцы».

И вот теперь, когда российский танцор решил, что все давно закончилось, снова звучит музыка, он снова на сцене, его скоро начнут спрашивать о его подчиненных, лихо совавших два года назад деньги за чулки австрийских политических стриптизеров.