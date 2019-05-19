«МанСити» стал первым клубом, сделавшим английский требл 19.05.2019, 15:44

Фото: Reuters

«Горожане» выиграли чемпионат, Кубок Англии и Кубок лиги.

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, разгромив в финале «Уотфорд» — 6:0. Таким образом, впервые в истории один английский клуб выиграл все домашние трофеи. Ранее подопечные Пепа Гвардиолы первенствовали в чемпионате и Кубке лиги, передает tut.by.

Отметим, что этот трофей стал 27-м в карьере испанского тренера. 14 кубков он завоевал с «Барселоной», семь — с «Баварией и шесть — с «Манчестер Сити».

Таким образом, Хосеп Гвардиола увеличил свой отрыв рейтинге самых титулованных тренеров XXI века. В активе Моуриньо 25 трофеев. Далее расположился Карло Анчелотти с 19 кубками.

Интересно, что победа «Манчестер Сити» в финале позволила «Манчестер Юнайтед» избежать участия в квалификации к Лиге Европы.