В понедельник в Беларуси будет до +27 19.05.2019, 17:05

На западе страны прогнозируют дожди и грозы.

В ближайшие сутки, 20 мая, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Только на западе страны временами пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер ожидается юго-восточный: ночью умеренный, днем порывистый. В Брестской и Гродненской областях днем в отдельных районах порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет 9-15 градусов тепла, днем — 21-27 со знаком плюс, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.