В Могилеве начали освобождать цыган, задержанных в день убийства сотрудника ГАИ 19.05.2019, 18:03

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ФОто: svaboda.org

Освобожденные из изолятора рассказали, что им инкриминировали «мелкое хулиганство».

Из Могилевского изолятора временного содержания начали освобождать представителей цыганского меньшинства, пишет «Радыё Свабода».

По словам журналистов «Свабоды», более 60 цыган были задержаны вечером 16 мая и обвинены в хулиганстве. Задержания якобы были связаны с похищением и убийством в тот вечер сотрудника могилевского ГАИ Евгения Потаповича.

Милиционер будто бы сообщил, что он похищен людьми «цыганской или кавказской наружности». Официальной информации на этот счет, однако, не озвучивалась. Тело 22-летнего Потаповича было найдено за полчаса до того, как произошли массовые задержания цыган.

— Освобожденные из изолятора рассказали, что им инкриминировали «мелкое хулиганство». Составляли ли протоколы — не помнят. Запуганы. Вчера забрали друга в больницу. В данный момент на волю вышли около 20 человек. — рассказал Радио «Свабода» источник.

Разговаривать с журналистами вышедшие из изолятора мужчины не хотят.

ФОто: svaboda.org

В ИВС находились только мужчины, жители могилевских поселков Чапаевка и Гребенёво, где компактно проживают цыгане.