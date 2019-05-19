Экзитполы свидетельствуют о победе правящей партии в Индии 19.05.2019, 19:49

Нарендра Моди

Фото с сайта timefacts.ru

Партия премьер-министра Индии может получить 287 из 545 мест в парламенте.

В Индии завершился седьмой, последний этап парламентских выборов. Согласно данным большинства экзитполов, обнародованных после закрытия избирательных участков в воскресенье, 19 мая, уверенную победу на выборах одержала партия премьер министра Индии Нарендры Моди - Бхаратия джаната парти, передает DW.

По подсчетам института CVoter, правящая партия может рассчитывать на 287 из 545 мест в парламенте. Оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" получит 128 депутатских мандатов, указал далее институт, опросивший избирателей после голосования.

Выборы продолжались с 11 апреля

Как предполагается, подсчет голосов будет вестись до 21 мая. В выборах, начавшихся 11 апреля и проходивших в несколько этапов, могли участвовать около 900 миллионов избирателей. В некоторых штатах, например в Западной Бенгалии, выборы проходили в обстановке усиленных мер безопасности.

На выборах 2014 года партия премьер-министра Моди получила 272 места. Исход нынешнего голосования решит, останется ли он премьером на второй срок. Народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двоих назначает президент, а остальных 543 избирают в ходе всеобщего прямого голосования на 5 лет на основе мажоритарной системы.