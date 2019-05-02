Александр Солодуха первым дал концерт на обновленном стадионе «Динамо» 10 2.05.2019, 8:40

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Фото: tut.by

При этом концерт на День Воли власти запретили.

Александр Солодуха стал первым артистом, который дал сольный концерт на обновленном Национальном Олимпийском стадионе «Динамо». Об этом сообщили в программе «Наши новости» на ОНТ.

Два отделения и почти трехчасовая программа. Концерт можно было смотреть только с половины трибун стадиона, но больше семи тысяч мест были заняты.

И, это, пожалуй, получился самый громкий хор, исполнивший знаменитый хит «Чужая милая».

«Билеты на концерт сам артист решил сделать доступными для каждого – всего по два рубля. В результате в кассах они закончились еще в феврале, через две недели после старта продаж. Зрители приехали из самых разных городов, причем концерт артиста для многих стал поводом впервые после реконструкции побывать на главном стадионе страны», - сообщает ОНТ.

Напомним, что 11 марта Мингорисполком отказал в проведении концерта в честь Дня Воли на стадионе «Динамо».

«С учетом подготовки национального олимпийского стадиона «Динамо» к проведения II Европейских игр считаем проведение митинга и концерта на данной площадке нецелесообразным», — говорилось в ответе чиновников организаторам концерта.