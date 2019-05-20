Пора 3 Виктор Горбачев

20.05.2019, 8:42

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Фото: Брестская Газета

К 300 спартанцам из Бреста присоединятся тысячи.

А вы читали книгу Рыбакова «35-ый и другие годы»? А Солженицына - «Архипелаг ГУЛАГ»? Если еще нет, попробуйте. История имеет свойства повторяться. Это, если ничего не предпринимать. И повторяться не где то там далеко — а тут! Сравнение имеет место быть.

Ну, и чуть о Бресте. О людях этого города. О лучших людях этого города. О их сопротивлении. Вот уже как второй год пошел этой борьбы. Борьбы, против пуска аккумуляторного завода. Построенного под самым «носом» у жителей. И вот, уже как каждое воскресенье, они выходят на площадь города. Не только кормить голубей, но и сказать свое слово — против!

Нет, речь не про Брестскую крепость и те далекие годы, речь о нашем времени. Реальном. На дворе 2019 год. И держатся эти люди больше чем та военная крепость. Но ведь держатся! Но ведь выходят! И не за деньги и за гранты выходят, а за наличие у них совести! Мужества! Гражданской позиции! И за наличие любви! Любви к себе, семье и стране!

Власть бросила против этой горстки отважных и смелых все свое силы и средства. Все и любые. Законные и противозаконные. Штрафы. Аресты. Увольнение с работы. Обыски. Какие-то уголовные дела. Лишь бы подавить сопротивление. Лишь бы залить очаг сопротивления. Хоть свинцом в горло. Запугать. Застращать.

Ибо такой пример заразителен для других городов. О, сколько еще таких заводов и фабрик нас ожидают на очереди в стране? Совместных. Во благо. Как бы. Приносящих экологические проблемы одним, а прибыль — другим. Вот и пускают в ход все, чтобы стереть это с лица земли брестской. Ну, как кресты в Куропатах — хоть бульдозером, хоть танком.

Но они все выходят и выходят. В это воскресенье опять на площадь вышло более 300 брестчан. Лучших граждан этого города. И это пугает власть. У них срывает планку. У этой самозваной власти и их прихлебателей. Во всем.

Помните, когда месяц назад на площадь вышло более 500 человек? Вот тогда власть чудила по полной до этого сбора. Мало того, что одновременно в течение двух дней до общего сбора было задержано 18 наиболее активных людей, так еще и суды над ними 15 апреля прошли так, как и не снилось.

Хотя? Может я чего упустил в этой жизни? Может прошло незаметно какое изменение в судебной системе и правилах работы судов, а мы и не знаем? Вот скажите мне, человеку, окончившему наш славный БГУ и его юридический факультет. А что, адвокатуру уже отменили? Ну, ни один человек из задержанных и прошедших суд в застенках РУВД, не смог воспользоваться адвокатом! Или вообще хоть любой защитой. Даже не имел право иметь со своей стороны свидетеля. При этом, это обычные административные дела, а людей скрыли от глаз подальше и держали в ИВС при РУВД. То есть, адвокатура в стране уже все?

Так может, в целях экономии денежных средств, ее вообще стоит отменить законодательно? Так будет честнее хоть. А на эти средства построить еще какой нить ледовый дворец или резиденцию? Все же пользы больше будет. Так? И еще. У нас что, теперь судьи и их секретари судят уже не в судах? Может я опять чего упустил?

Ну, всех этих задержанных судили прямо в здание РУВД. Не по уголовным, а по обычным гражданским делам! Как людей, которые склонны к побегу или буйному сопротивлению. Под пристальным оком десятков сотрудников МВД на месте. При этом, всех пришедших поддержать своих коллег, не пускали в здание. Ну, а как же? Закрытое же заведение. Я правильно понимаю, теперь у нас повсеместно можно использовать выездные суды? Двойки или тройки. Как их называть-то, пока и не знаю. Однако. От смешного до реальности остается один шаг.

Почитайте. Про тройки почитайте. Обязательно почитайте - Рыбакова, Солженицына. Все по кругу. И потом не говорите, что так не может быть в наше время. Про Куропаты тоже, кто сказал бы месяц-два назад что так будет, не поверили бы. А ведь есть! И вот тут так же. Ни адвоката, ни свидетелей, ни открытого суда. Вот и задаешься вопросом. А есть ли вообще в стране судебная система? Ну, та, про которую красиво написано в законодательстве. И как она вообще-то работает? Для кого работает? По каким правилам, законам или звонкам?

Вопросов много — а ответов на них четких и нет. А на дворе, как ни как, 21 век и 2019 год. Да-да, 19-ый, за которым последуют другие. А вот какие они будут, во многом зависит от нас.

Ну, а лучшим людям города Бреста — мужества, веры и удачи! Она не помешает. Ибо. Ибо как бы себя не вела эта временная и самоназначаемая власть, конец всегда будет. При этом — бесславный. Для них. Вопрос только во времени. Ведь наступит время, когда на смену и на подмогу этим 300 спартанцам, присоединятся тысячи.

Ибо, пора!

Пора!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»