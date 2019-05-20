«Зеленую зону» Багдада обстреляли из «Катюши» 20.05.2019, 9:15

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В месте обстрела расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Реактивный снаряд взорвался в воскресенье в Багдаде на расстоянии менее одного километра от посольства США, в «зеленой зоне» – районе с повышенными мерами безопасности. Здесь расположены правительственные учреждения и иностранные представительства, сообщает «Радио Свобода».

Иракские официальные источники сообщили, что в результате разрыва снаряда, выпущенного предположительно из установки «Катюша», жертв или пострадавших нет.

Воскресный обстрел "зеленой зоны" – первый с сентября прошлого года. Представитель министерства обороны Ирака сообщил агентству AP, что снаряд упал вблизи памятника Неизвестному солдату. Ведется расследование обстоятельств обстрела.

По словам представителя иракского командования, выстрел был сделан из восточного пригорода Багдада, где располагаются отряды, поддерживаемые Ираном. Но по сообщениям агентства AFP, ракета была выпущена с открытой площадки на юге Багдада.