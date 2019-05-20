Леонид Судаленко прокомментировал случай с «платной медициной» для «тунеядцев» 8 20.05.2019, 17:50

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Леонид Судаленко

Правозащитник дал совет бобруйчанке.

Работающей жительнице Бобруйска Алесе Горбатенко отказали в выдаче больничного листа по уходу за заболевшим 7-ми летним сыном в связи с тем, что отец ребенка работает за границей и отсутствуют документы о его официальном трудоустройстве, пишет praca-by.info.

«На каких основаниях выдается справка вместо больничного листка, четко прописано в пункте 30 постановления», - отметила в комментарии заведующая филиалом Бобруйской городской детской поликлиники № 1 Елена Жвитиашвили.

С заведующей детской поликлиникой не согласен правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

– Изучив правовую норму, на которую ссылается медицинский специалист, я считаю, что в данном случае имеет место неверное толкование конкретной нормы права с его стороны.

Пункт 30 инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, буквально звучит так:

Если мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) находятся в социальных отпусках (по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, по беременности и родам), осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или не относятся к категории занятых граждан, установленных статьей 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222), за исключением случаев, указанных в пунктах 31 и 33 настоящей Инструкции, иному лицу по уходу за больным ребенком в этой семье по результатам экспертизы временной нетрудоспособности выдается справка.

Иными словами, применительно к конкретной ситуации семьи, данную норму здесь следует понимать, как не как «мать и отец», а как «мать или отец». Общеизвестно, что матери и отцу одновременно социальные отпуска не предоставляются.

Согласно статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», на которую имеется ссылка в данной норме, занятыми гражданами считаются как работающие (в данном случае мать), так и занимающиеся иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок. Подчеркиваю, Закон говорит о деятельности и прибыли. Закон не запрещает вести деятельность и получать прибыль, в том числе и за границей в других странах. Закон не требует, в том числе и официального оформления на работу.

Следовательно, применительно к конкретному случаю и мать ребенка, и отец относятся к категории занятых граждан, установленных статьей 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь», следовательно, требование о предоставлении дополнительных документов о деятельности отца, а равно как и отказ в выдаче больничного незаконны.

Рекомендую семье обратится в суд с жалобой о неправомерных действиях должностных лиц государственного органа с постановкой вопроса о компенсации понесенного семейным бюджетом материального ущерба в виде неоплаченных дней больничного листа.