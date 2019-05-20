Дробыш подаст в суд из-за скандала с голосованием Беларуси на «Евровидении» 16 20.05.2019, 18:07

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Виктор Дробыш

По мнению продюсера, Европейский вещательный союз нанес огромный урон отношениям РФ и Беларуси.

Продюсер Виктор Дробыш сообщил, что подает в суд на Европейский вещательный союз. Повод — скандал с голосованием Беларуси на «Евровидении», сообщает РИА «Новости».

По мнению Дробыша, Европейский вещательный союз нанес огромный урон отношениям России и Беларуси, обычным людям и ему как физическому лицу, «который сегодня вдруг стал врагом русского народа».

— Нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа.

По его словам, корректнее было бы, чтобы спикер от Беларуси объявил телезрителям, что названные баллы не являются решением жюри. «Тогда надо было разрешить, чтобы жюри сказало, что это решение Европейского вещательного союза. Там совсем отсутствовала Россия», — подчеркнул продюсер.

В комментарии ТАСС Дробыш уточнил:

— Собираюсь [подать в суд], сейчас как раз решаю вопрос, мне нужно проконсультироваться с юристами.

В этом году белорусское жюри на «Евровидении» было дисквалифицировано перед финалом конкурса. Причиной стало интервью tut.by, в котором представители Беларуси рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале.

Тем не менее 10 участников получили баллы от Беларуси. Самые высокие баллы ушли представителям стран, которые находились в конце турнирной таблицы. 12 баллов получил представитель Израиля, который в итоге занял 23-е место. «Десятку» отдали Эстонии (19 место), 8 баллов — Германии (24-е место), 7 баллов — Норвегии, 6 — Испании, 5 — Великобритании, 4 — Сан-Марино, 3 — Сербии, 2 — Исландии, 1 — Австралии. При этом представитель России Сергей Лазарев не получил ни одного балла (хотя в прошлые годы Беларусь высоко оценивала выступления представителей России).

Зена заняла в финале предпоследнее, 25-е, место.