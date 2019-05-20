Протестующие жители Екатеринбурга победили? 2 20.05.2019, 20:30

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В сквере Екатеринбурга демонтируют забор, увозят строительные вагончики.

Рабочие разбирают забор и увозят строительные вагончики с места строительства храма в сквере Екатеринбурга. Местные жители провожали грузовики аплодисментами, сообщает e1.ru.

С середины мая жители Екатеринбурга протестуют строительство храма в городском сквере. Президент России Владимир Путин заявил, что среди горожан нужно провести опрос.

По предложению президента, 20 мая корреспонденты Настоящего Времени в течение часа не выключая камеру опрашивали жителей Екатеринбурга о том, поддерживают ли они строительство храма в городе или предпочитают оставить сквер.

Журналистам удалось опросить около 150 человек. Из них 131 высказался за сохранения сквера и только 16 – за строительство храма.

В 2018 году Екатеринбург буквально разделил пополам вопрос о строительстве храма Святой Екатерины на месте сквера. По результатам опроса фонда "Социум", 42% жителей не поддержали строительство храма, лишь 22% отнеслись к планам строительства храма в сквере положительно.