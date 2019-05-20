Белорусы в Вильнюсе готовят протест против БелАЭС 20.05.2019, 21:32

Иллюстрационное фото

Протест состоится 1 июня.

Общество белорусской культуры в Литве 1 июня проводит в Вильнюсе протест против Островецкой атомной электростанции. Как отмечают организаторы, протест разрешен городскими властями.

На сайте Общества белорусской культуры в Литве говорится:

«Мы против Островецкой атомной станции. Мы не хотим другой Чернобыль 40 км от Вильнюса. Вот почему мы выйдем еще раз на улицы Вильнюса на акцию, которая заставит вас вспомнить, чем был Чернобыль. Вильнюс - это не мертвый город Припять. Да?»