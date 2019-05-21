В Финляндии впервые пройдут «детские выборы» в Европарламент 1 21.05.2019, 13:04

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У каждого кандидата будут свои характерные особенности.

Дети в Финляндии в этом году смогут наравне со взрослыми принять участие в выборах в Европарламент — правда, кандидаты у них будут особенные, пишет «Европульс».

В день голосования у родителей будет возможность взять детей с собой на избирательные участки, где рядом с пунктом голосования для взрослых будет пункт детского голосования. Там юные финны смогут отдать голос за одного из шести кандидатов – воображаемых зверей, которые хотят попасть в Европарламент. У каждого кандидата свои характерные особенности: например, лошадь Хелми «не останавливается ни перед какими преградами», а филин Паси — «мудрый волшебник, который прислушивается к мнению других».

Результат выборов будет известен спустя неделю после дня голосования. От имени победителя в Европарламент отправится приветствие, а маленькие избиратели получат веселое задание от победившего кандидата. Оно будет опубликовано на сайте «детских выборов».

Выборы для детей пройдут в Финляндии с размахом – в 40 муниципалитетах по всей стране. Впервые «детские выборы» прошли на местных выборах в городе Пори в 2017 году.

Похожие выборы-тренинги для тех, кто еще слишком юн для участия в настоящих выборах, проводятся и в других странах ЕС. Например, в этом году перед выборами в национальный парламент в Дании впервые прошли национальные выборы для школьников от 13 до 17 лет.

Выборы в Европарламент пройдут в этом году с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза.