США выступают против строительства «Северного потока-2» 21.05.2019, 15:12

Украина и Америка объединят усилия по противодействию РФ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил министру энергетики США Рику Перри объединить усилия по противодействию российскому газовому проекту "Северный поток-2". Об этом сообщает rbc.ua.

Гройсман заявил, что основная стратегическая цель правительства - полная интеграция энергетического рынка ЕС, а также сохранение роли Украины как ключевого транзитера газа. Он предложил министру энергетики США объединить усилия по противодействию российскому газовому проекту "Северный поток-2".

"Строительство Nord Stream 2 - разновидность энергетического оружия России. Они хотят использовать этот газопровод для влияния на европейских партнеров. Украина категорически против строительства. Спасибо США за поддержку в этом важном вопросе", - сказал Гройсман.

В свою очередь, Перри отметил, что США поддерживают Украину.

"В Украине огромные природные ресурсы находятся под землей, и это важный ресурс вашего народа. Нужно противодействовать тем, кто может использовать энергетику как оружие. Поэтому США выступают против строительства российского газопровода Nord Stream 2", - сказал он.