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Ученые выяснили, почему одни сновидения запоминаются, а другие исчезают

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  • 21.05.2019, 20:15
  • 1,234
Иллюстрационное фото

Специалисты нашли ответ.

Некоторые сны кажутся такими реальными и яркими, что, казалось бы, они останутся в голове даже после пробуждения. Однако большинство снов сразу забываются. Ученые провели исследования, чтобы выяснить, почему одни сновидения запоминаются, а другие исчезают, передает aif.ua.

Обычно людям снятся сновидения в фазе поверхностного сна. Эту часть цикла сна иногда называют десинхронизированным сном, поскольку он имитирует признаки бодрствования. Некоторые люди могут проснуться именно в этой фазе, и тогда шанс запомнить сновидение достаточно высоки. Однако большинство людей из легкой фазы сна переходят в более глубокую, и тогда сновидение не отложится в памяти.

Другим фактором является содержание сновидения. Ученые утверждают, что бессмысленные хаотичные сновидения и смешанные образы намного сложнее понять и, следовательно, труднее запомнить. А вот сны с четкой структурой, скорее всего, будут сохранены в уме.

Исследователи рассказали, как запомнить сны легче всего. Сразу после пробуждения рекомендуется спокойно полежать некоторое время, не открывая глаз, и попытаться вспомнить и запомнить свои сны.


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