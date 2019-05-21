Чем чревато преследование представителей национальности рома? 21.05.2019, 22:35

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Спецдокладчик ООН уже знает о последних событиях в Беларуси.

Более 60 белорусских граждан национальности рома были задержаны после убийства в Могилевском районе офицера милиции.

Многие из них до сих пор остаются в изоляторе временного содержания. Почему правоохранительные органы устроили облаву на представителей именно этой национальности? И насколько такие действия соответствует нормам права и морали? Об этом говорит zautra.by заместитель председателя Правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

– По информации, которая появилась в СМИ, убитый милиционер якобы написал сообщение в Viber о черной «Волге» с тонированными стеклами и трех цыганах в машине, – напоминает юрист. – Непонятно, почему органы следствия решили, что это относится именно к тем, кто совершил преступление.

Как считает правозащитник, сотрудник ГАИ мог написать такое сообщение по каким-то другим причинам, которые не имеют отношения к убийству.

Тем не менее у правоохранителей возникла первая версия, что убийцы по национальности рома.

– Самым простым решением для них было приехать в поселки, где компактно проживают представители этой национальности, и задерживать всех подряд: женщин, мужчин, подростков, стариков. Мы знаем, что мужчины до сих пор находятся в изоляции. По разным сведениям, это несколько десятков человек, – отмечает Валентин Стефанович.

Юрист подчеркивает, что Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) дает четкий перечень оснований для задержания в подобных случаях: если свидетели прямо укажут на лицо, причастное к преступлению, если на одежде, в жилище или где-то еще будут найдены следы преступления, если человек попытался скрыться от следствия или органов милиции и так далее.

А в данном случае, как подчеркивает правозащитник, десятки человек отправили за решетку только потому, что они принадлежат к национальности рома.

Кроме того, по словам заместителя председателя Правозащитного центра «Весна», позже стало известно, что все эти лица задержаны якобы по подозрению в совершении мелкого хулиганства. На них составили протоколы, что дает правоохранительным органам право держать граждан под стражей трое суток до суда.

– Как вы считаете, массовые задержание производились именно потому, что под подозрение попали рома?

– Люди этой национальности постоянно являются объектами повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.

Вообще, профилирование по национальному признаку, к сожалению, у нас нередко. У этих людей беспричинно снимают отпечатки пальцев, останавливают их транспортные средства для проверки на предмет угона.

В сводках постоянно указывается только эта национальность, никогда там не указывается, что преступление совершил русский, белорус или кто-то еще. Такие факты указывают на предвзятое отношение к представителям рома. И сейчас имеет место массовое нарушение прав, между прочим, граждан Беларуси. Меня удивляет отсутствие реакции прокуратуры – надзорного органа, в том числе, и за действиями органов дознания. Почему прокурор Могилевской области не проведет проверку законности содержания этих граждан под стражей и не примет соответствующие меры реагирования?

– Насколько вообще допустимо указывать национальность подозреваемых в совершении правонарушений или преступлений?

– Это может быть допустимо в качестве описания внешности преступника. Но в данном случае органы следствия заявляют, что версия с черной машиной уже и не приоритетная. Может, это были не представители рома или кавказской национальности, а кто-то другой. Просто в нашем обществе, где достаточно негативное отношение к представителям национальности рома и в отношении них довольно высокий уровень ксенофобии, это очень опасно. Так можно спровоцировать и цыганские погромы. Особенно, когда сами правоохранители устраивают массовое задержание только лишь по национальному признаку.

– Могут ли негативно отразиться на имидже Беларуси массовые задержания рома?

– Конечно, это не прибавит позитива в отношении к Беларуси. Насколько мне известно, наши коллеги уже сообщили спецдокладчику по расовой дискриминации ООН о происходящих событиях. Мы в своих докладах и ранее отмечали факты предвзятого отношения правоохранителей к представителям этой национальности.