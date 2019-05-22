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США предъявили Турции ультиматум из-за российских С-400

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  • 22.05.2019, 7:34
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У Анкары есть две недели, чтобы расторгнуть сделку.

Турции до конца первой недели июня необходимо расторгнуть сделку по приобретению у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В противном случае США грозят исключить Анкару из своей программы поставок истребителей F-35, сообщает телеканал CNBC во вторник, 21 мая, со ссылкой на ряд собеседников, знакомых с положением дел, пожелавших сохранить анонимность, передает dw.com.

По их информации, помимо этого Госдепартамент США рассматривает введение санкций в отношении Турции. Вашингтон призывает Анкару приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Это последнее предложение Госдепартамента США, подчеркивают собеседники CNBC.

С-400 невозможно интегрировать в систему ПВО НАТО

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В феврале 2019 года глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара введет в эксплуатацию российские комплексы к октябрю 2019 года.

Представители США и НАТО, неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса, в который входит и Турция. В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку российских ЗРС "суверенным правом" страны.


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