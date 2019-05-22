Как белорусская церковь в Лондоне стала лучшим религиозным зданием мира 22.05.2019, 15:25

Церковь Святого Кирилла Туровского и всех святых покровителей белорусского народа получила несколько престижных наград.

Цзывай Со - лондонский архитектор из Гонконга. Несколько лет назад он случайно наткнулся на Marian House - здание в Лондоне, где проходят собрания белорусских грекокатоликов. Беларусы начали селиться здесь вскоре после Второй мировой войны, и с тех пор хотели построить собственную церковь, но никак не могли получить разрешение от местных властей, передает ВВС.

“Отец Сергей предложил мне подумать над эскизом будущей церкви при условии, что у них совершенно не было денег”, - вспоминает Цзывай Со. Тронутый историей людей из местного сообщества, он взялся за этот проект.

С момента завершения строительства в 2017 году Церковь Святого Кирилла Туровского и всех святых покровителей белорусского народа получила несколько престижных наград, включая звание лучшего религиозного здания мира в 2018 году по версии World Architecture Festival.