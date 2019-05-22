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США заявили о новой химической атаке в Сирии

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  • 22.05.2019, 17:42
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Фото: Reuters

Госдепартамент заявил, что США и их союзники готовы отреагировать на использование химоружия «быстро и адекватно».

США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого, передает «Голос Америки».

Госдепартамент США заявил, что, по его мнению, за предполагаемой атакой с использованием хлора, которая произошла в воскресенье на северо-западе Сирии, стоят сирийские войска.

Представитель Госдепартамента заявила, что официальные лица продолжают собирать информацию о предполагаемой атаке, но при этом отметила: «Если режим Асада применит химическое оружие, то США и наши союзники отреагируют быстро и адекватно».

По ее словам, такая атака может стать частью агрессивной кампании, нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей в районе Идлиба.

США заявили, что Сирия и ее российские союзники не раз возлагали вину за химические атаки на повстанцев.

«Факты очевидны: режим Асада осуществил почти все верифицированные атаки с применением химического оружия, которые произошли в Сирии... Виновность режима Асада в ужасных химических атаках не вызывает сомнений», – заявила представитель Госдепартамента.

Сирия пока никак не прокомментировала обвинения США.

Администрация Дональда Трампа дважды наносила бомбовые удары по Сирии в связи с предполагаемым использованием химического оружия режимом Асада – в апреле 2017 и апреле 2018 года.

В сентябре высокопоставленный американский чиновник заявил, что, по имеющимся данным, сирийские правительственные войска готовятся применить химическое оружие в Идлибе – последнем крупном оплоте повстанцев в стране.

«Нельзя допустить, чтобы режим Асада вновь применил химическое оружие в Сирии», – заявил представитель Пентагона коммандер Шон Робертсон.

«Не должно быть никаких сомнений в нашей решимости действовать энергично и быстро, если режим Асада вновь применит это оружие», – добавил он.

Тем временем, сотни членов Конгресса США подписали письмо президенту Дональду Трампу, в котором заявили, что США не должны выходить из конфликта в Сирии, и выразили «глубокую обеспокоенность» деятельностью экстремистских группировок в этой стране.

«Учитывая, что некоторым из наших ближайших союзников в регионе угрожают, американское лидерство и поддержка как никогда важны», – говорится в письме, подписанном примерно 400 из 535 конгрессменов и сенаторов.

Многие американские законодатели, как республиканцы, так и демократы, выражают глубокую обеспокоенность политикой в отношении Сирии с декабря, когда неожиданное решение Трампа вывести из Сирии всех американских военнослужащих, 2 тысячи человек, привело в замешательство его команду по национальной безопасности и союзников США.

В феврале Трамп отступил от первоначального решения, согласившись сохранить небольшое американское присутствие в Сирии, чтобы сохранять давление на «Исламское государство» в предстоящий крайне важный период стабилизации в этой стране, как характеризуют его американские военные.

Ведущими подписантами письма стали председатель Комитета Палаты представителей по международным делам демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майк Маккол, а также республиканский председатель и старший демократ Комитета Сената по международным отношениям Джим Риш и Боб Менендес.

Авторы письма, в частности, призывают Трампа усилить давление на Иран и Россию, в том что касается их деятельности в Сирии, а также на шиитское движение «Хезболла», которое является ливанским союзником Ирана.


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