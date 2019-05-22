Белорусский клип Гребенщикова
- Андрей Санников
- 22.05.2019, 19:53
Б.Г. всегда улавливал что-то такое в атмосфере, что становилось понятным только через какое-то время.
Не признавая пафос средством борьбы за справедливость, он все же не уклонялся от этой самой борьбы.
Через стеб, через ориентальную заумь, даже через ахинею он как-то пытался сохранять свой и поддерживать наш здравый смысл. Иногда, правда, не выдерживал, и позволял себе занимать позу громовержца, когда ни стеб, ни ахинея не помогали.
Новая песня и клип на нее тому пример. Для меня это однозначно белорусская тематика и через нее предупреждение о готовящейся катастрофе.
• Белая береза страсть как зубаста.
• Тяга, тяга, у меня есть тяга к перемещенью,
• Вашей цивилизации не усидеть на двух стульях
• Но от вашего бесстыдства загорается бумага
Почему клип белорусский? Потому что только ленивый сегодня не говорит о возможном поглощении Беларуси Россией.
Б.Г. это обозначил и в лексике и по смыслу.
Судите сами:
- В названии клипа присутствует популярный лозунг белорусских протестов
В песне звучат слова на белорусском языке
- Я готов воздать должное величию СТЯГА
Не только слова, но и реалии, например про детей в военной форме:
- Грудные младенцы в военной форме – УВАГА!
Творческие личности – они такие, они ведь что-то чувствуют.
Баста!
Андрей Санников, «Фейсбук»