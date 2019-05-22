Белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников

22.05.2019, 19:53

Борис Гребенщиков

Б.Г. всегда улавливал что-то такое в атмосфере, что становилось понятным только через какое-то время.

Не признавая пафос средством борьбы за справедливость, он все же не уклонялся от этой самой борьбы.

Через стеб, через ориентальную заумь, даже через ахинею он как-то пытался сохранять свой и поддерживать наш здравый смысл. Иногда, правда, не выдерживал, и позволял себе занимать позу громовержца, когда ни стеб, ни ахинея не помогали.

Новая песня и клип на нее тому пример. Для меня это однозначно белорусская тематика и через нее предупреждение о готовящейся катастрофе.

• Белая береза страсть как зубаста.

• Тяга, тяга, у меня есть тяга к перемещенью,

• Вашей цивилизации не усидеть на двух стульях

• Но от вашего бесстыдства загорается бумага

Почему клип белорусский? Потому что только ленивый сегодня не говорит о возможном поглощении Беларуси Россией.

Б.Г. это обозначил и в лексике и по смыслу.

Судите сами:

- В названии клипа присутствует популярный лозунг белорусских протестов

В песне звучат слова на белорусском языке

- Я готов воздать должное величию СТЯГА

Не только слова, но и реалии, например про детей в военной форме:

- Грудные младенцы в военной форме – УВАГА!

Творческие личности – они такие, они ведь что-то чувствуют.

Баста!

Андрей Санников, «Фейсбук»