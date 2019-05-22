В Куропатах исчезли еще три креста со стороны скандального ресторана 22.05.2019, 20:12

Ни один факт вандализма в урочище до конца не расследован.

Об исчезновении крестов сообщил один из лидеров пикетирования ресторана «Поедем поедим», сопредседатель БХД Павел Северинец, cообщает «Радыё Свабода».

Исчезли три из четырех белых крестов, которые стояли за забором на территории Куропат с западной стороны, где размещается ресторан.

«По-видимому, это было сделано сегодня в первой половине дня или ночью, так как трава и цветы, которые были вокруг крестов, вырытые, но еще не засохли», — считает Северинец.

Пропавшие кресты были хорошо видны от входа в ресторан «Поедем поедим», а также с кольцевой автодороги, отметил Северинец.

«Либо все же происходит худшее, о чем мы много раз говорили, — что Куропаты по-тихому, по кресту, но постепенно уничтожают по приказу властей. Либо это чья-то самодеятельность. Не исключаю, что и кого-то из ресторана, так как с него эти кресты были хорошо видны, что называется, терли глаза, а теперь им стало «чище». Но в любом случае ни один факт вандализма в Куропатах до конца не расследован, вот разрушение мемориала и продолжается», — полагает Павел Северинец.

Получить комментарий в Боровлянском спецлесхозе, отвечающем за территорию, не удалось — никто не взял трубку.