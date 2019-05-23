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BBC запускает телешоу с карикатурным Путиным в роли ведущего

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  • 23.05.2019, 9:43
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Карикатура: Елкин/svoboda

Программу будет транслировать телеканал BBC Two.

Британская телекомпания ВВС 22 мая сообщила о запуске нового комедийного шоу, ведущим которого будет анимированный президент России, название программы – Tonight With Vladimir Putin, сообщает gordonua.com.

"Всеобщий любимец, мировой силач и победитель медведей Владимир Путин наконец добился своей главной цели – вести чат-шоу на BBC", – сказано в анонсе.

Программу будет транслировать телеканал BBC Two. "Путин", созданный с использованием технологии трехмерной анимации, будет общаться с гостями программы в режиме реального времени.

Озвучивать Путина будет британский актер Нэтт Тапли, он же пишет реплики ведущего.


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