BBC запускает телешоу с карикатурным Путиным в роли ведущего

BBC запускает телешоу с карикатурным Путиным в роли ведущего4
- 23.05.2019, 9:43
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Программу будет транслировать телеканал BBC Two.
Британская телекомпания ВВС 22 мая сообщила о запуске нового комедийного шоу, ведущим которого будет анимированный президент России, название программы – Tonight With Vladimir Putin, сообщает gordonua.com.
"Всеобщий любимец, мировой силач и победитель медведей Владимир Путин наконец добился своей главной цели – вести чат-шоу на BBC", – сказано в анонсе.
Программу будет транслировать телеканал BBC Two. "Путин", созданный с использованием технологии трехмерной анимации, будет общаться с гостями программы в режиме реального времени.
Озвучивать Путина будет британский актер Нэтт Тапли, он же пишет реплики ведущего.
🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.