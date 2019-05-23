ВВП Польши в 2019 году вырастет до 4,2% 23.05.2019, 11:19

Организация экономического сотрудничества и развития повысила прогнозы роста ВВП страны.

Организация экономического сотрудничества и развития — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики, повысила прогнозы роста ВВП Польши на 2019 год до 4,2 процента, а к 2020 году — до 3,5 процента, тем самым присвоив стране позиции глобального лидера среди 36 стран ОЭСР. Это отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Радио Польша».

Согласно ОЭСР, негативным фактором риска для польской экономики является уменьшение притока иммигрантов. Ключевым, в свою очередь, положительным фактором является ускорение роста частного потребления из-за увеличения заработной платы.